Framfører stor julekantate i Hølonda kirke

Kultur

Orkla Gospelkor ble startet for bare ett år siden, men har fått stor oppslutning, og reiser allerede rundt på konserter. Lørdag 23. november kommer de til Hølonda med et stort prosjektkor.

Søker flere hølondinger

Medlemmene i koret kommer fra Orkdal, Rennebu og Meldal.

- Og så er det meg fra Hølonda, sier Elfrid Blokkum.

Hun forteller at hun er kjent med korets leder, Brit Karin Kvam i Rennebu.

Jeg ble inspirert til å bli med, og det er veldig givende. Det gir glede og energi. Jeg ble nettopp pensjonist, og har tid til dette nå. Jeg har prøvd å få med flere fra Hølonda, og tror det skal være mulig. Kanskje konserten får noen til å bestemme seg, sier Elfrid.

Den store stjerna

Hun forteller at koret synger mer enn bare gospel. De benytter både norske og engelske tekster. Denne gangen er det en julekantate fra 1972 som står på repertoaret. Da skrev Mons Leidvin Takle «Den store stjerna», med tekster av Trygve Bjerkrheim. Gretha Loe var dirigent under urframføringa med Ganddal pikekor i 1972, og er dirigent også for Orkla gospelkor på dette prosjektet. Korets egen dirigent Lisa Melby er også med.

Randi Hagen er korets faste pianist, og instrumenter ellers blir trompeter, fløyte, kontrabass og tangenter. Bjørn Kåre Stjern er med som solist, i tillegg til korets egne solister.

- En fin start på adventstida

Eldfrid Blokkum håper på full kirke denne lørdagskvelden.

Dette blir en fin start på adventstida, og publikum kommer helt sikkert i julestemning. Vi har fått med oss Hølonda menighetsråd som medarrangør, og er glad for det, sier Elfrid Blokkum.

Søndag 24. november holdes samme konsert i Moe kirke i Orkdal.