120 personer deltar på quiz på Støren

Kultur

- Vi arrangerte en quiz med 90 deltagere i april og august, og nå utvider vi til 120 deltagere. Interessen er stor, forteller Løvø.

Lagene består av fire til seks personer.

- Og det blir litt premiering og sånt, dette er ikke avanserte greier, forklarer Løvø.

Hun opplyser at interessen viser at dette er et arrangement som har vært savnet på Støren.

- Og vi håper at dette kan bli noe fast etter hvert. Vi har fått med oss en flink quizmaster i Stian Engen, sier Løvø.

Bygdadag med missekåring og kalvemønstring Folk strømmet til Soknedal sentrum da den årlige bygdadagen gikk av stabelen.