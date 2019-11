Feirer 20-årsjubileum med stor konsert

Kultur

20. november feirer Vekst Melhus 20-årsjubileum, og det skjer med en konsert og ei utstilling. Blant artistene som har takket ja til å bidra på konserten er musikeren Åge Sten Nilsen som har gjort melhusbygg av seg.

Åpent for alle

Jubileet har vært forberedt ei stund, og attføringsleder Hildegunn Eriksson Wiggen og daglig leder Hans Inge Andersen i Vekst Melhus forteller at det blir ei storfeiring som de håper hele bygda vil delta i.

- Ordføreren har varslet at hun kommer til jubileet, og vi har også bedt inn kommunestyret, sier Andersen.

Vekst Melhus har lokaler på Søberg der det blant annet produseres taxiskilt og ulike typer treprodukter samt at bedriften driver vaskeri og har kantinedrift.

Artistlista

Feiringa består i en konsert og ei kunstutstilling, og konserten skal holdes inne i produksjonshallen. Der skal det bygges opp en scene.

- Det er god akustikk i hallen, og profesjonelle skal stå for lydproduksjonen, forteller musiker Arild Vårvik som stiller opp for konserten. Vårvik har lydstudio på Ler.

På artistlista står Åge Sten Nilsen som har gjort melhusbygg av seg, og som nylig var å se i NRKs Stjernekamp. Andre på artistlista er Cecilie Eide, Skjalg M. Raaen, Ingrid Vårvik og Rita Bolland.

Kristin Eggen Vårvik har siden 2014, hatt kunstutstilling en gang i året hos Vekst Melhus. Innholdet i årets salgsutstilling var ikke helt avklart da Trønderbladet møtte henne da Vekst Melhus skulle ha planleggingsmøte.

- Jeg har ikke bestemt meg ennå hvor mange kunstverk jeg skal stille ut. Kunstverkene er i akryl og akvarell og jeg er glad i farger. Utstillinga har ikke et bestemt tema. Det betyr mye å få stille ut her, og jeg vil gjerne være med på å framheve Vekst Melhus fordi det er en viktig arbeidsplass. Det er noe med folket og stemninga her, sier Eggen Vårvik.

Vekst Melhus skal for øvrig ha julemarked samme kveld, opplyser attføringsleder Wiggen.