Skjemt og alvor med revy, pub, salmer og gladsang

Kultur

Allerede fredag kveld er det to kulturarrangement i hver sin ende av Gauldalen. I Singsås samfunnshus viser StjerneRamp (bildet) revyen «Bærekraftig humor», og det blir pub og dans til Perry og Persa.

Melhus bedehus har et noe annet program fredag kveld, nemlig en sangkveld der Helge Gudmundsen forteller om sin far Leonard, som skrev over 1.600 sanger og salmer, og melodi til mange av disse. Det blir allsang og de kjente korene Husfedrene og TeDeum skal synge.

Fredag kveld blir det også sangkveld i Soknedal misjonshus, hvor Branches skal synge. Musikere fra Solem blir med, og et husorkester. Sverre Solberg forteller om arbeidet med sangboks "Syng med". Det er husstyret som arrangerer.

Lørdag ettermiddag holder Melhus Janitsjarkorps jubileumskonsert i kultursalen i Melhus rådhus. De fyller 130 år, og to av korpsets tidligere dirigenter deltar. Det er Jens Einar Kvenild og Brynjar Sonstad. Linn Sofie Sørlien og Aurora Øien skal være solister.

På søndag blir det konsert og gladsang med familien Bollandsås fra Flå. Arvid og Mona med barn og noen barnebarn synger og spiller i Horg kirke. Hovinkoret deltar også.

Samler storfamilien til konsert Nå er stua gjort om til øvingsrom.

På kinoene på Melhus og Støren herjer «Den avskyelige snømannen» og «Detektivbyrå nr. 2». Søndag vises den nye spillefilmen «Spionen» på Støren, et portrett av dobbeltagenten Sonja Wigert.