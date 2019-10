Korkonsert i Melhus kirke med engelsk gjestekor

Kultur

I tillegg opptrer Melhus Songlag og Trøndernes Mandssangforening fra Trondheim. Det er Trøndernes Mandssangforening som har invitert Newbury-koret til Norge, og på søndag har de altså valgt å legge sin konsert til Melhus kirke, ifølge en pressemelding fra arrangørene.

Newbury Coral Society med dirigent Cathal Garvey framfører både klassiske og tradisjonelle engelske korverk, og publikum får blant annet høre både Grieg, Purcell og Britten. De akkompagneres av Christine Goedecke på orgel og Eva Holm Foosnæs på piano.

Så blir det egne avdelinger med Melhus Songlag og Trøndernes Mandssangforening. På Trøndernes repertoar står både Brahms Altrapsodi og Ave Maria for sjustemt mannskor, av Franz Biebl. Sverre Johan Aal er dirigent. Solist i altrapsodien er Maria Moen Nohr.

Opplagte melhussangere

Melhus Songlag stiller opplagt fra NM for kor med sin dirigent Ingrid Synnøve Østvang, opplyses det videre i pressemeldingen.

Newbury-koret er et blandakor med høyt amatørnivå, og dirigenten er også dirigent for London Ulysses Symphony Orchestra, samt at han underviser i kordireksjon ved Royal Academy of Music.

Korene har valgt Melhus kirke til sin søndagskonsert, og håper på at mange vil benytte anledningen til å høre flott kormusikk på søndag ettermiddag.

Den andre konserten Newbury-koret holder på sin norgestur, er i Trondheim på lørdag.

Samler storfamilien til konsert Nå er stua gjort om til øvingsrom.