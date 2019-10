Åge Sten Nilsen med nytt album - Crossing The Rubicon

Kultur

Etter å ha servert en godtepose med singler, er det endelig det nye albumet Crossing The Rubicon som står for tur for Åge Sten Nilsen. Det er ute på CD, vinyl og digitalt i dag, forteller Grappa Musikkforlag i en pressemelding.

Med «Baby Don’t Be Leave», «Ghost On The Wall», «Jupiter & Venus» og «Fire Meets Fire» har Åge Sten Nilsen - tidligere sett i NRKs Stjernekamp denne høsten - nok en gang bevist at han klarer å levere kvalitetsmusikk uavhengig av sjanger, mener forlaget.

– Det er egentlig det nærmeste man kan komme en musikalsk dagbok over de siste to årene mine, sier Åge om Crossing The Rubicon. Her får du musikk uten programmerte instrumenter og auto-tune. I all hovedsak er dette spilt inn live, og alle låter og tekster er veldig personlige for Åge.

Jeg gleder meg til den første konserten i Melhus Åge Sten Nilsen har i mange år turnert i utlandet. Nå stortrives han som melhusbygg.

Med andre ord sørger Åge for at du her kan nyte både country, rock, pop og mer i skjønn harmoni, med låter om kjærlighet og nærhet. Dette er musikk som også bevisst beveger seg utenfor musikken Åge skaper med rockebandet Ammunition, ifølge pressemeldingen.

På Crossing The Rubicon medvirker Freddy Holm, Atle Rakvåg, Eivind Kløverød og Ola Aanje, som alle inngår i Åges soloband The Butterflies.