Tina Turner-show til Støren

Kultur

I mars spilte Namsos Allstars på Støren kulturhus, og da ble de til The E-street Band med Ronny Grannes og Thomas Brøndbo i rollen som The Boss. Nå blir det snart en annen lyd i kultursalen, for torsdag 7. november settes produksjonen «Simply the best of Tina Turner» opp på Støren.

- Dette er en hyllest til rockens bestemor, og vi serverer cirka 18 låter. Vi skal fortelle historien om Tina og hennes liv, med bilder og video på skjerm som forsterkere. Det er viktig å påpeke at dette ikke er en imitasjon, men en ren hyllest til en av vår tids største kvinnelige artister som i november fyller hele 80-år, sier Wanja Løvø.

Hun er konsertens vokalist og tar altså turen til Støren med sitt ensemble.

- Vi har hatt stor suksess med våre tidligere oppsetninger og håper selvfølgelig på god stemning i Støren kulturhus 7. november, sier Løvø.