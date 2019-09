- Melhus stod sentralt i trøndersk kristenliv

Kultur

Sveinung Lianes var godt kjent i hele Trøndelag da han var kretssekretær for Norsk Luthersk Misjonssamband. Nå har Lunde Forlag utgitt bok om den aktede lederskikkelsen, som var mye på reise i Melhus kommune.

Mange vil huske sunnmøringen med det blide smilet, og sin vennlige autoritet, som overtok som kretssekretær etter Arne Skjøtskift fra Hovin i 1988. Da var bedehuset på Melhus nettopp bygd, og i boka minnes Lianes blant annet kristenlivet i Melhus.

Aktivt foreningsliv

- Melhus stod veldig sentralt på mange måter. Det var en stor opplevelse å komme inn i det nye bedehuset, hvor flere misjonsorganisasjoner hadde gått sammen om å få til ei slik storstue. Her var det mye rik virksomhet. Jeg husker sangkoret Husfedrene med sin livlige sang, og korene som Roald Sagdahl drev, og mye annet positivt. Bygda hadde et levende foreningsliv, og det ble drevet godt arbeid både på Hølonda og Hovin. Jeg var særlig imponert over Ler, med sine foreninger og misjonsarbeid, som gav et godt tilskudd til misjonærer i flere land, forteller Lianes.

Han ledet organisasjonen som eide og drev Rødde folkehøgskole. Lianes fikk være med på den store utbygginga på 90-tallet, og frydet seg over skolens betydning.

Ivret for kristne barnehager

Sveinung Lianes var en ildsjel for etablering av kristne barnehager. Det ble gjort flere forsøk i Melhus, og Lianes uttrykker noe skuffelse over at dette ikke lyktes.

- Det overrasket meg at vi ikke fikk til det på Melhus. Det manglet noe oppslutning om tanken blant kristenfolket. Kommunen var positiv, men det ble bare med planene, forteller Sveinung 20 år etterpå.

Han gleder seg over at det ble etablert en kristen nærradio på Melhus, som seinere gikk sammen med andre nærradioer i Trøndelag. Lianes sjøl var en aktiv radiomann.

Kommer til Trøndelag

Når journalist og forfatter Per Ove Aarseth valgte å skrive bok om Sveinung Lianes er mye av årsaken at han var «far» for gjenbruksbutikkene i Misjonssambandet i Norge. Sveinung flyttet til Oslo etter tida i Trondheim, som disponent for Misjonssentralen, og der modnet tanken om bruktbutikker.

I dag har NLM Gjenbruk 34 butikker over hele landet, med 1.700 frivillige medarbeidere og et overskudd på 27 millioner kroner i året.

Boka har derfor fått tittelen "Sveinung Lianes - gjenbruksgründer og misjonsmann".

Sveinung er nå bosatt i Ålesund, men tilbringer mye av tida si på Bjorliheimen hotell, hvor han er daglig leder og eier. 75-åringen planlegger en tur til Trøndelag før jul sammen med forfatteren av boka, for å holde møter og hilse på gamle kjente.