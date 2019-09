Åge Sten Nilsen er ute av Stjernekamp

Kultur

NRK sitt program Stjernekamp skal finne den ultimate entertainer, men fortsettelsen går uten Åge Sten Nilsen. Han fikk bedrøvelige tilbakemeldinger under lørdagens program, der det ble framført countymusikk.

NRK sin anmelder gav Nilsens framføring av Tim McGraw-låten "Truck Yeah" terningkast to. Kveldens countryfest ble altså ingen linedance på roser for Nilsen. Men han steilet ikke av beskjeden om at tiden i «Stjernekamp» er over.

– På sett og vis er jeg litt lettet. Jeg vil si takk for meg, og takk til alle som har stemt. Det har vært veldig gøy å være med, sier han.

Neste uke er hip-hop tema, og Nilsen er glad for at det hele er over.

- Da slipper jeg å rappe til uka. Og så får jeg plutselig mange flere frihelger enn jeg har planlagt, legger han til.

County passer ham bedre, mener Åge Sten Nilsen. Nå slipper han andre smakebit fra sitt femte soloalbum Crossing The Rubicon. «Ghost On The Wall» er en hyllest til kvinnen.

- Den handler om musikere som meg som aldri er hjemme, og den samvittighetskvalen vi får av å bare være et spøkelse på veggen. Dette er derfor en låt til alle kvinnene som holder fortet når vi ikke kan det, sier Åge Sten Nilsen.