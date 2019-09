Kultur

I kveld spiller altså Kringkastingsorkesteret (KORK) på Støren kulturhus, og kultursjefen lover en konsert med et variert innhold.

- Det blir en konsert med et lokalt, nasjonalt og internasjonalt preg innen flere sjangere. Otto Tausk er en nederlandsk dirigent, og Sigstein Folgerø fra Støren bidrar på piano. Skuespiller Marianne Meløy fra Trøndelag teater er konferansier, forteller Solem.

- Første gang på Støren

Solem forteller at dette blir første gang KORK spiller på Støren.

- Det er ganske flott at folk får høre et sånt profesjonelt orkester her. Fredag blir det også to skolekonserter for elever på videregående og for elever på ungdomsskolen, sier Solem.

- Flygelet sitter som ei kule Sigstein Folgerø er på besøk i hjembygda for å sjekke flygelet som skal tas i bruk når KORK kommer til Støren.

Kjent for fleksibilitet

På nettsidene til Store norske leksikon kan man lese at KORK ble opprettet i 1946, og at det består av 53 musikere. Videre står det at KORK er kjent for sin fleksibilitet; orkesteret behersker lettere så vel som klassisk musikk.

En drøm i oppfyllelse Kultursjef Arnfinn Solem fikk drømmer for tre år siden, og nå er det klart at Kringkastingsorkesteret vil besøke Støren i september.