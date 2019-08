Åge Sten Nilsen synger svensk Eurovision-låt

Kultur

Lørdag kveld er det klart for runde to av musikkonkurransen Stjernekamp på NRK. Forrige helg imponerte Åge Sten Nilsen dommerne da han framførte «One Vision» av Queen. Kanskje ikke så overraskende med tanke på at den nye melhusbyggen har turnert med Queen-showet «The Show Must Go On».

Det blir ikke mindre hjemmebane for Sten Nilsen når han og de andre deltakerne skal synge låter fra Melodi Grand Prix. I 2005 gikk han som kjent til topps i den norske MGP-finalen med sangen «In My Dreams» med glamrockbandet Wig Wam.

Det ville blitt feige lag om Sten Nilsen entret scenen i H3 Arena på Fornebu og brølte «Come on, come on, come on»... Derfor har rockeren fra Fredrikstad valgt en helt annen låt.

Sten Nilsen skal nemlig synge svenskenes vinnerlåt fra Eurovision 2015, «Heroes» med Måns Zelmerlöw. Denne uken har han hatt selveste Alexander Rybak som veileder.

Lørdag starter også utstemmingen i den populære sangkonkurransen. Sten Nilsen er tredjemann ut på scenen. Du kan stemme på Melhus’ nye innflytter ved å sende tallet 3 på SMS til 26600.