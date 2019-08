Starter ny festival på Øysand

Kultur

Festivalen Camp Namsen i Grong har i mange år vært en favoritt blant campingfolket. Nå håper arrangøren på tilsvarende suksess, når de tar med festivalkonseptet til Øysand. 5.-8. september arrangeres Camp Namsen Øysand for første gang, der det blir blant annet dans med Grannes og grilling.

- Camp Namsen i Grong er en bobilfestival har vokst seg stadig større for hvert år, noe som tyder på at våre besøkende trives. Gode tilbakemeldinger og besøk av mer enn 250 bobiler i juni i år, gjør at vi nå satser og arrangerer Camp Namsen på Øysand også, sier daglig leder Svein Roger Nordbakk i Namsen Auto AS i en pressemelding.

Alltid godt vær innendørs

Camp Namsen Øysand arrangeres innendørs fra torsdag til søndag. De som kommer med bobil eller campingvogn kan bo på Øysand Camping, bare noen få minutters spasertur fra festivalområdet. Inkludert i billettprisen på 790 kroner får man blant annet plass i tre dager på Øysand Camping, inngang til fest og dans med Grannes, samt både frokost og middag lørdag.

Nyetablert på Øysand

Arrangør av festivalen er Namsen Auto AS, en av landet største caravanforhandlere. Selskapet har avdeling i Grong og åpnet på Øysand 8. mars i fjor. Konsernet omsatte for ca. en halv milliard kroner i 2018.