Fargerike kjoler og furu på veggene

Kultur

I dag tøfler de eldre rundt med joggebukser på sykehjemmene, både menn og kvinner. Dette bildet fra det gamle sykehjemmet på Søberg i Melhus viser klesmoten på 80- og 90-tallet. Damene hadde storblomstrede kjoler, som sikkert var et fargerikt skue. Finstua på sykehjemmet hadde furupanel på veggene, med maleri og broderte bilder. Bildet er tatt under et eldretreff. Buen omsorgssenter i sentrum av Melhus overtok for sykehjemmet på Søberg i 1999, som seinere ble ombygd til leiligheter.