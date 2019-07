Beerrafting, dans og friluftsgudstjeneste

Kultur

På lørdag er det blant annet klart for beerrafting. På siden til Facebook-arrangementet «Beerrafting 2019» kan man lese at starten finner sted ved broen på Kvål, og at man videre flyter helt ned til Melhus.

Lørdag blir det også konsert med Jack Maddesty ved Kanari og Kaffe på Singsås. Jack Maddesty spiller blant annet rock, blues og country-musikk.

Søndag setter Melhus Onstage AS opp forestillingen «N-Queens Sommershow!». Showet finner sted i lokalene i Drammensvegen. Her blir det blant annet fremføring av VM-dans.

Søndag er det også klart for en friluftsgudstjeneste ved Soknedal bygdetun. Museet skal da være åpent for omvisning. Soknedal historie- og museumslag er ansvarlig for arrangementet.

Nå har resten av huset åpnet på Singsås – Puben åpnet på julaften. 17. april åpnet vi blant annet også kafé og bruktbutikk, forteller eier Ranveig With.