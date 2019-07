Gelé for voksne

Kultur

Gelé er en barnlig glede. Den er bløt og gjennomsiktig og skjelver på skjeen. Hundretusenvis av små bursdagsbarn kan ikke ta feil – denne desserten er både morsom å spise og morsom å se på. Godt er det også!

Vil du finne igjen barnet i deg selv – og i vennene dine – er det kanskje nettopp gelé du skal servere? Denne oppskriften er utmerket for å bruke opp champagne eller musserende som har overnattet i kjøleskapet og mistet piffen. Men selvsagt kan du bruke en nyåpent flaske også.

Selv om vi forbinder gelé med barnebursdager, er det er en ypperlig base for desserter for folk i alle aldre. Dessuten gir geleen deg en god anledning til å bruke egen kreativitet og ulike råvarer for å skape et spennende resultat.

Smaksvariantene man kan diske opp med i denne desserten er mange. Alle slags bær egner seg godt, en vaniljekrem på toppen er deilig, iskrem eller sorbé som tilbehør gjør også susen. Om man vil dra champagneopplevelsen lenger, kan man toppe desserten med en klunk frisk og perlende champagne ved bordet.

Å lage desserter på glass er et godt tips om man ikke er konditor. Dette klarer man nemlig fint selv om man ikke behersker avanserte teknikker eller har mye kjøkkenutstyr. I et glass kan man bygge smakene og konsistensene oppå hverandre, så skjeen kan skli gjennom lagene og hver munnfull vil inkludere litt av alt. Vi kjenner prinsippet fra den deilige desserten «tilslørte bondepiker». På profesjonelle kjøkken kaller vi slike desserter for «kokkedesserter», fordi de er enkle å slenge sammen, samtidig som de baserer seg på flere lag av smaker og teksturer. Kombinasjonsmulighetene er uendelige, men kontraster mellom lagene er en tommelfingerregel. Kanskje du kan signere din egen variant?

Champagnegelé

Ingredienser (2 personer)

2 dl champagne eller annen musserende vin

1 dl vann

0,5 vaniljestang

100 g sukker (avhengig av hvor tørr vinen er)

2 plater gelatin

1 kanelstang

6 kapsler grønn kardemomme

0,5 vaniljestang

0,5 dl sukker

zest og saft av 1 sitron

3 stjerneanis

1 dl vann

0,5 kurv bringebær

150 g hvit sjokolade

Legg gelatinplatene i bløt i kaldt vann. Kok opp vinen med vann, sukker og vaniljestang, og la den få koke 2 minutter før du setter den til side for avkjøling. Når blandingen holder 40–50 grader, kan du tilsette de oppbløtte gelatinplatene og sile blandingen over i egnede serveringsglass. La glassene stå kjølig til geleen har stivnet.

Kok opp vann og sukker med kanelstang, vanilje, anis, knuste kardemommekapsler og zesten (= det ytterste laget av skallet) og saften av en sitron. Sett laken til kjøling etter oppkoket.

Forvarm en ovn med 180 grader over- og undervarme. Knus hvit sjokolade og spre den utover på bakepapir på stekebrett, og bak sjokoladen i ovnen til den har blitt helt lysebrun og karamellisert. La den få avkjøle seg på kjøkkenbenken, da vil den sette seg og bli hard som karamell. Deretter kan du knuse eller kutte opp sjokoladen i små biter.

Sil av krydderne av laken, og vend inn bærene. La dem stå og marinere seg i minimum en time. Server geleen med bærene og litt av laken på toppen, og strø på rause mengder med sprø karamellisert sjokolade.

Ramenskrik! Mange med nyervervede studielån får et anstrengt forhold til nudler. Ramen kan endre på det.