Dette skjer i helga

Kultur

Vassendgutane på Korsvegen: Til helga er det meldt oppholdsvær, og det betyr festvær.

Da passer det jo godt når Vassendgutane (bildet) kommer til Korsvegen for 4. år på rad. I år varmer Kastrert Hannkatt fra Støren og Soknedal opp for bandet fra Ørsta.

Torgdag på Kotsøy: På Kotsøy arrangeres det torgdag på lørdag. Over 30 utstillere kommer for å vise fram og selge sine produkter. Her kan man finne alt fra barneklær og ost, til rosemalerier og thaimat.

Fiskesommer i Soknedal: Om man ønsker å fange sin egen mat, arrangerer Soknedal Jeger- og Fiskeforening Fiskesommer 2019 på lørdag. Stedet er Vindstaden ved Storslettbrua.

Her blir det grilling, og utdeling av fiskeutstyr til barna. Det betyr at man ikke trenger å ha med eget utstyr. Alt er gratis.