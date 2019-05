Kabareten i Budal gikk for fulle hus

Kultur

Ungdomslagets kabaret i Budalen gikk for fulle hus. Det skrev Trønderbladet etter at siste show med «Over alt – Alltid» ble vist søndag 24. mai 2009.

Ungdomslaget satset nytt det året og kjørte kabaretshow i stedet for den klassiske revyen. Første forestilling gikk tradisjonen tro 17. mai, og siste show ble vist søndag 24. mai. Både heimevernsøvelser og nabobygder ble godmodig erta.

På premieren solgte de 150 billetter, og på siste oppsetning gikk 250 billetter unna. Søndag var det fest og konsert med Næver, etter kabareten. Tre av de som showet på scena var Karin Bjørkan, Mads Bjørkan og Arve Storrøsæter.

- Det gikk bra i lørdag kveld med mye folk og livåt publikum. Det var artig, slår de tre fast.

Nerver i heilspenn

- Hvor mye nerver har dere hatt før oppsettinga?

- Det var litt hektisk før generalprøva, for det var ikke så mye som var klart ennå. Det gikk bra. Vi tenkte ikke at det skulle gå så bra tatt de siste øvingene før generalprøva i betraktning. Det var mye som stod igjen, før generalprøva, forteller de tre. Kabareten hadde et rikt persongalleri.

Tittelen på kabareten er et lånt slagord til Heimevernet. En av karakterene som dukka opp i revyen, var en velpleid bodøværing med knekk i håndleddene som ville være med på heimevernsøvelse for å møte kjekke menn i uniform. En annen figur som dukka opp var en smule lat og rotete gårdbruker som måtte på HV-øvelse.

- Slo an

Karin Bjørkan, Mads Bjørkan og Arve Storrøsæter føler de landa på begge beina, når siste show var unnagjort:

- Det ble bra og vi er fornøyde. Ett av numrene som slo ekstra godt an var Singsåsbyggen. Den sketsjen er kanskje mest komisk å se på. Ellers så er det jevnt over bra, føler vi.

- Hvordan syns dere responsen fra publikum har vært?

- Den har vært kjempebra. Det var ekstra liv i publikum på lørdag, ettersom det var fest.

- Hva har inspirert dere?

- Det å terge nabobygdene er noe som har vært med i alle år. Det er litt forskjellig som har inspirert oss. Vi fant ut av vi skulle lage noe anna enn revy i år, forteller de tre. De lover ny forestilling neste år, som skal bli minst like bra.