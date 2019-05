Foredrag, 60-tallskonsert og litt sport

Kultur

Kulturkalenderen for helga har et allsidig innhold. Jernutvinning i Gauldalen er et tema som tidligere har samlet mye folk. Professor Arne Espelund (bildet) er tilbake med et foredrag på Gaula natursenter lørdag. Besøkende kan ta med seg gamle gjenstander laget av jern eller brukt i forbindelse med jernutvinning. Gauldal historielag er arrangør.

På konsertfronten skjer en stor begivenhet når bandet Fortunate spiller Creedence-låter på Støren kulturhus lørdag kveld.

Nå blir det show på Støren

Samme kveld holder ungdomslaget Framsteg sin 100-års jubileumsfest på Hølonda.

På Hovin blir det skyting i terrenget når Gauldalsjegeren avvikles ved skianlegget på Kvennabakkan. For alle som vil prøve orientering holder o-avdelinga i Melhus idrettslag en rekrutteringsdag i Melhus sentrum, kalt «Finn fram-dagen». Det legges sprintløyper tilrettelagt for både barn og voksne.