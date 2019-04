Tatt ut til NM i revy

Kultur

Norsk revy fikk inn nesten 300 påmeldte revyinnslag til NM i revy som arrangeres i sommer under Norsk Revyfestival. 100 ble plukket ut, og deriblant et innslag fra Melhus revylag.

Innslaget som ble plukket ut er "Blåturen" som ble framført under revyen "Humorkanalen" i mars. Dette var et sanginnslag, og ble framført av alle som deltok under revyen.

"Humorkanalen" slo meget godt an hos publikum, og ble vist i Melhus rådhus.

Ett annet innslag som er plukket ut, er "Berkort" av Budal ungdomslag. Dessuten har Teaterlaget Håssåsig fått antatt "Te Overs".

Norsk Revyfestival er ifølge ei pressemelding, en av landets største humorfestivalen og har rundt 6000 besøkende. De 100 uttatte revynumrene konkurrere i fem innledende forestillinger, og så er det finale med de 20 beste revynumrene. Finalen er 13. juli.

