Ei siste skihelg for dem som strekker vintersesongen

Kultur

Det er fortsatt muligheter for å konkurrere på ski. To skirenn avvikles i helga, nemlig Marit Bjørgen-rennet på Støren og Tågåfjellrennet mellom Singsås og Budal. Rennene går henholdsvis lørdag og palmesøndag. Skistadion på Frøset er arena for Marit Bjørgen-rennet (bilde fra i fjor), og rennleder Martin Ree lover flotte forhold.

Det ventes stor utfart i forbindelse med palmehelga, og snøen i fjellet ser ut til å vare. Av arrangement ellers er det heller lite, men gudstjenester og kinoene går som vanlig. Støren har visninger på fredag kveld og på søndag, og Melhus på fredag formiddag og på søndag.

På palmesøndag blir det gudstjenester i Melhus kirke, Lundamo misjonshus og Singsås kirke. Seinere i påska blir det både friluftsgudstjenester og samlinger ved sykeheimene, i tillegg til mange muligheter for å feire påske i kirkene.