Smak av selleri

Kultur

Tradisjonelt er det stort sett animalske aktører som er blitt tildelt hovedrollen i middagsretter. Nå ser vi stadig oftere vegetariske alternativer. Som rettens «helt» er sellerirot en godt valg. Den er svært smaksrik, så den tåler mye juling og smakstilsetninger. Den har også en tekstur som fremheves fint ved baking over lengre tid. Og for den som savner kjøtt: Sellerirot kan oppnå en smak og konsistens som nærmest er litt dyrisk. Dermed kan den vegetariske retten oppleves som et fullverdig middagsalternativ for alle.