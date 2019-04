Klart for allsang og klubbmøte på Støren

Kultur

På programmet står blant annet allsang med Solunds orkester, og Damekoret Uredd er ansvarlige for arrangementet. I denne forbindelse arrangeres også åresalg og kaffesalg.

Onsdag kveld er det også klart for et nytt møte i Støren filmklubb, som har planlagt oppstart 30. august. Men – på onsdag forsetter arbeidet med høstens program, og her håper filmklubben på tips og innspill.

Trønderbladet har tidligere snakket med en av initiativtagerne; Kristian Moan. Han har opplyst at man i tillegg til å se film blant annet også ønsker å få knyttet kontakt til filmskapere og lære mer om prosessene i filmskaping gjennom foredrag.

I tillegg vises filmene «The Favourite» og «Britt-Marie var her» av Støren kino på onsdag, som en del av kinoens vanlige kinoprogram.

Vil etablere filmklubb på Støren Via tenketanken Coffice Støren har en gruppe privatpersoner startet jobben med å etablere «Støren filmklubb». – Målet er oppstart 30. august, sier Kristian Moan.