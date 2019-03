Kultur

Med «pulled pork»-farsotten som har sveipet over landet, kom også «steam buns» – eller «bao» som de hvite, myke, dampede bollene kalles på kinesisk. Disse bollene er som skapt for å absorbere gode sauser og sjyer. I dag får vi kjøpt dem ferdig i norske frysedisker, klare til å tines og varmes opp over vannbad, i dampovn eller i en bambusdamper. Liker du å lage maten selv fra grunnen, vil jeg likevel anbefale hjemmebakte steam buns.