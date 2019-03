Sveitsisk på svensk

Kultur

Kanskje fordi jeg er innforstått med smørmengden? Og derfor fortrenger tanken på denne gode retten? De sjeldne gangene røstipotet likevel materialiserer seg som en plan, begynner jeg umiddelbart å glede meg.

Først steker jeg en liten og skikkelig sprø testkake, som jeg spiser rett fra panna. En delikatesse! For røsti er best når de stekes i små porsjonsstørrelser. Da får de en knasende deilig utside og en mør, myk kjerne. Lager du en stor kake som må bakes ferdig i ovn, blir den myk på stekeflaten også.

Røsti har mange slektninger, – «hash brown» i England, «råraka» og «raggmunkar» i Sverige. I Sveits er «rösti» en uoffisiell nasjonalrett.

Grenseområdene som skiller det tysktalende og fransktalende området i Sveits, kalles røstigrøften. Men oppskriften er den samme de fleste steder: revne poteter, salt og smør.

Potetkaken lages oftest som tilbehør, men den gjør seg også godt som hovedrolleinnehaver på tallerkenen. I ukas oppskriften har den selskap av svenskinspirert skagenrøre. En annen av mine favorittkombinasjoner er røsti med stekt flesk og tyttebærsyltetøy. Om høsten topper jeg gjerne røstien med kantareller og litt timian. Prøv også varianten med ost. Mange legger bare revet ost oppå røstien og steke den i ovn med overvarme etter den har vært i panna. Jeg vil heller anbefale å vende inn revet parmesan eller en annen smaksrik, fast ost rett i potetrøren, steke kakene sprø i panna og spise dem fortløpende.

Det er ikke alle potettyper som egner seg like godt. Jeg anbefaler de røde potetsortene. De har passelig med stivelse og holder seg saftige gjennom stekeprosessen.

En sort som mandelpotet, derimot, vil ikke lime seg like godt sammen når røstien stekes. Den vil også bli for tørr. Bakepoteter er mye brukt, der er hendige siden det blir mindre skrellejobb, men smaker litt for lite.

Et råd til slutt: Ikke vær gjerrig på smøret!

Sprø røstipotet med skagenrøre, løyrom og pepperrot

Ingredienser (2 personer)

4 matpoteter (Asterix eller Beate)

3 ss meierismør

200 g ferske pillede reker

1/4 rødløk

2 ss finhakket gressløk

50 g Kalix-løyrom

2 ss majones

2 ss rømme

1 tommel pepperrot

1–2 sitroner

salt

pepper

Lag skagenrøre ved å piske sammen rømme og majones til en jevn, tykk saus. Bland inn finhakket rødløk, gressløk, halvparten av løyromkaviaren og rekene. Smak til med salt og nypresset sitronsaft.

Skrell potetene, og riv dem på rivjern rett i en bolle. Smelt smøret, og bland det inn. Smak til med salt og pepper. Bruk teflonpanne, og stek en liten prøvekake for å sjekke saltinnholdet.

I panna stekes små porsjonskaker på medium varme. Kakene skal være skikkelig gylne og sprø på utsiden og møre i midten.

Server potetrøstien toppet med skagenrøre, løyrom og ne sitronbåt. Ha raust med revet pepperrot på toppen.