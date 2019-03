Horg Gladdans nå også med karneval

Kultur

Leder i klubben, Peder Evjen syntes at det var på tide å finne på noe skøy, da kom han på ideen om å arrangere karneval. Som sagt, så gjort, mandag møtte nesten alle medlemmene opp, og alle var utkledd i parykker, hatter og diverse kostymer.

At de ikke var fulltallig, må vel influensaen ta skylda for. Latteren satt løst både under dansingen og kaffepausen, som de bruker å ha mitt i økta.

For å være med på seniordans bør du helst være fylt 65 år, det er ingen øvre aldersgrense.

De har noen oppdrag i året, 17. mai, også er de på Horg sykehjem ca. tre ganger i året. Samtidig blir de invitert til andre seniorgrupper rundt omkring.

Denne gjengen som møtes på Hovin, er stort sett fra Hovin og Lundamo. Men det er fullt mulig å være med om du bor andre steder.

Svinger seg så glade i valsen - snart også i misjonshuset De er faste, dansekveldene på Horg sykehjem og nå skal de også prøve seg med en kveld på Lundamo Misjonshus.