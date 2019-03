Kultur

Iblant må man både kjøpe inn og lage middag raskt. Da fungerer ukas ertesuppe veldig fint. I tillegg er den sunn, og du kan ofte bruke en del ingredienser du allerede har i huset. Hva mer kan man egentlig be om på ne hverdag?

Dette er en såkalt purésuppe. En slik suppe er gjerne basert på grønnsaker som kokes i kraft, gjerne med litt vin og tørket krydder eller friske krydderurter, og som deretter kjøres glatt med en stavmikser eller blender. Til slutt passeres, eller presses, suppa gjennom en sil.

Når vi lager purésuppe, er det i utgangspunktet grønnsakene som tykner suppa. Denne basen kan brukes alene som den er, eller tilsettes fløte eller kokosmelk. Uansett er dette en flott teknikk å beherske. Her blir det ikke noe svinn, og man beholder alle næringsstoffene i suppa i stedet for å sile dem av og kaste dem.

Etterpågodsak De mest klassiske dessertene er genistreker, med få råvarer og enkel framgangsmåte.

Purésupper er dessuten genialt hvis du vil få barn til å spise masse grønnsaker. Mitt optimale «fore barn med grønnsaker uten gråt ved middagsbordet-triks» er å lage tomatiserte varianter av purésupper. Start med litt olje, løk og hvitløk, tilsett så søtpotet, purre, gulrøtter, sellerirot – her kan man nærmest bruke hva som helst. Ha deretter i hermetiske tomater, og kok alt godt inn før du kjører suppa så glatt at selv et mistroisk barns falkeblikk ikke kan skimte spor av gulrot på skjeen. Smakene blir i tillegg maskert av tomaten, så her kan du kjenne deg trygg på grønnsaksforingsuksess.

Med grønnsaker kan du lett lage en basesuppe, som er super som forrett uten ytterligere fiksfakserier. Om du vil servere suppa som hovedrett, har du mange muligheter for videreutvikling. Du kan fortsette i den vegetariske retningen med ovnsbakt fennikel med sitron eller pannestekt blomkål og/eller kantareller. Eller du kan steke hvit fisk i panne med hvitløk, steke kamskjell eller kyllingbryst. Eller hva med å hive oppi en neve ferske pillede reker? Denne suppa passer til det meste.

GRØNN SUPPE

Grønn erte- og fennikelsuppe med gressløkolje og pisket rømme

Ingredienser (2 personer)

1 pose frosne grønne erter

1/2 purreløk

1/2 fennikel

2 fedd hvitløk

3 ss smør

5 dl grønnsakskraft

1 dl tørr sherry

1 dl kremfløte

1 bunt gressløk

1 dl rapsolje

2 vårløk

4 ss rømme

salt og pepper

sitronsaft

Begynn med gressløkoljen. Grovkutt gressløk, og legg den over i en blenderbolle. Tilsett rapsolje og kjør massen så glatt du klarer. Det kan være enklere å lage en enda større oppskrift, gressløkoljen holder seg uansett lenge i kjøleskap. Når den er helt glatt, kan den kjøres enda litt til, så den blir varm og oljen skiller seg fra de faste partiklene. Sil oljen i en finmasket sil eller et kaffefilter, så du kun sitter igjen med den grønne, rene og smaksrike oljen.

Kutt purreløk, fennikel og hvitløk i tynne skiver. Fres alt blankt i en kjele med smør, tilsett så sherry, og la den få koke inn til halvparten. Tilsett grønnsakskraft, og la den koke til fennikelen er helt mør. Nå kan du tilsette ertene og fløten og gi det hele et lite oppkok før du kjører suppa glatt i en blender eller med en stavmikser. Smak til med salt og pepper.

Pisk rømmen luftig og stiv, og smak den til med salt, pepper og litt sitronsaft.

Ved servering har du suppa i skåler og drypper i gressløkoljen. Varm en spiseskje i varmt vann, slik at du kan lage fine «egg» av rømmen som du legger midt i suppen. Topp med finsnittet vårløk.