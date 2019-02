Sigrid synger musikalklassiker med tema fra Vietnamkrigen

Kultur

Singelen «Last Night of the World» slippes fredag denne uka, og sangen er fra musikalen Miss Saigon, som forøvrig er skrevet av Claude-Michel Schönberg og Alain Boublil som også er opphavsmenn til Les Misérables.

Spilte inn musikkvideo i Soknedal kirke Sigrid Haanshus valgte hjemplassens kirke da hun skulle spille inn musikkvideo.

Ideen til musikalen fikk Schönberg fra et avisfoto som viser en fortvilet vietnamesisk mor som skulle sende fra seg barnet sitt med fly, til faren sin i USA, en eks-soldat. Moren håper barnet får et bedre liv enn hun selv kan tilby. Så selv om handlingen i musikalen og sangen er lagt til Vietnamkrigen på 70-tallet, er den absolutt aktuell i dag, påpeker utgiverne i et presseskriv fra SH Records.

Last Night of the World var opprinnelig framført som duett, mens denne utgaven er produsert som en ren Sigrid-utgivelse, der hun synger alle stemmer selv. Jarl Ivar Andresen (gitar og tangenter), Stein Haanshus (bass) og Magnus Forsberg (trommer) lager med sine instrumenter en ramme for Sigrids vokal. Musikkvideo kommer også.