Svinger seg så glade i valsen - snart også i misjonshuset

Kultur

Det blir tatt imot med glede av de danseglade, hvorfor kan de ikke danse der også.

Ola Lilleøkdal fra Lundamo er en danseglad mann og har arbeidet med å få til vekselvis med dansekvelder på Horg sykehjem og Lundamo Misjonshus.

-Nå har vi endelig fått aksept for å prøve med en kveld der også og jeg ser ikke at det skal ligge noe i veien for at det skal bli kunne bli vekselvis dansekvelder på sykehjemmet og misjonshuset, sier Lilleøkdal.

Han understreker også at oppfatter det slik at styret i Lundamo Misjonshus ser meget positivt på dette.

Ta en svingom på sykehjemmet Helse i hver dans Jo I Svingen skal spille opp til dans på Horg sykehjem i kveld, og utover kvelden blir det muligheter for en vals, tango og reinlender.

Samme idé

Han opplyser videre at det var Janne Marie Busklein som tok det endelige initiativet til å få faste dansekvelder på Horg sykehjem.

-Vi tok i fjor høst en søndags spasertur og kom tilfeldigvis i prat med henne om dette med steder å få til danskvelder, forteller han. Og Janne Marie tok han på ordet, det skulle hun sjekke ut med ledelsen på sykehjemmet. Leder Anne Jøraandstad sa ja, og til nå har det vært flere dansekvelder der. Nå kommer folk fra Lundamo, Hovin, Støren, Melhus og Øyåsbakkan, ja til og med danseglade fra Sjetnemarka kommer for å svinge seg på dansegulvet, forteller de i en av pausene før Selbugutan spiller opp på nytt.

På misjonshuset

Styreleder i Lundamo Misjonshus, Lars Høiseth, bekrefter at de skal leie ut misjonshuset til en dansekveld i første omgang, noe det var et klart flertall for i styret. Han bekrefter også at han var på Horg sykehjem en av dansekveldene der og opplevde at de voksne hadde det utrolig trivelig med sin dans.

-Vi har sagt ja til en kveld i første omgang og ut fra den vurdere blant annet dette med økonomi og andre praktiske ting med et slik utleie, forteller styreleder Lars Høiseth til slutt.