Flere er nominerte til Drømmestipendet

100 Drømmestipender på 15.000 kroner hver skal deles ut i år, og flere i Melhus og Midtre Gauldal er blant de nominerte. Stipendordninga er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. En fagjury vurderer i mars hvem som skal få stipend, og i stipendene deles ut i mai og juni. De nominerte har beskrevet på Drømmestipendets nettside hvilken sjanger de satser på, hva de kan tenke seg å bruke stipendet på og hvilke mål de har. Mange av dem har allerede markert seg gjennom opptredener under for eksempel konserter og UKM.

I Midtre Gauldal er Siri Anshushaug Bouma (piano)(bildet), Ingrid Cathrine Høgsteggen (sang) og Inge Stenbro (gitar) nominerte.

I nabokommunen Melhus er Kajsa Fossum-Wehn (sirkus), Linn Sofie Sørlien (sang), Ida Tranmæl (korpsdrill) og Trym Øien (lystekniker) nominert.

