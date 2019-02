Hogna Brygg med øl-kveld på Støren

Kultur

Hogna Brygg tar nemlig turen til Støren kulturhus fredag 29. mars.

– Hogna Brygg kommer blant annet med smaksprøver og gir oss innblikk i ulike øltyper. Et annet tema de kommer innom er hvordan man matcher øl og mat. Her skulle det altså være noe både for den som kan mye om øl og den som bare er litt nysgjerrig, sier Solem.

Hogna Brygg startet opp i 2016 og har blitt en stor suksess i en knalltøff konkurranse mellom småbryggerier.

Hogna Brygg er fornøyd med desember – Vi var veldig spente siden salget blant små bryggerier ser ut til å avta i landet sett under ett, men for oss har det heldigvis gått bra, sier daglig leder Liv Bogen ved Hogna Brygg.