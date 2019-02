Bruce Springsteen til Støren, på en måte

Kultur

Namsos Allstars blir til The E-street Band med Ronny Grannes og Thomas Brøndbo i rollen som The Boss når det innbys til konsert på Støren Kulturhus 28. mars.

Namsos Allstar består av artister fra DDE, Sambandet, Terje Tysland Band og Grannes, samt Thomas Brøndbo. For anledningen er bandet også forsterket med saksofonist Egil Furre.

På listen over låter som skal spilles står blant annet «The River», «Born to run», «Thougher than the rest», «Born in the USA», «Hungry Heart», «Thunder Road» og «Radio Nowhere».