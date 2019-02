Tore Johansen klemmer til i den nye sesongen av «Heimebane»

Kultur

Søndag slapp NRK den første episoden av sesong 2 av «Heimebane». Mange mener at dramaserien er noe av det beste som er laget i Norge. I fjor vant serien blant annet fem priser under Gullruten.

Som Trønderbladet tidligere har omtalt er Tore Johansen fra Melhus med i den nye sesongen. Da Trønderbladet snakket med melhusbyggen i slutten av januar var han spent på hvor mye TV-tid han kom til å få.

– Jeg aner ikke hvor mange minutter jeg er på skjermen i «Heimebane», men jeg vet at jeg vil dukke opp. Opptaket jeg var med på, to et par dager og det kan hende at jeg er med bare 40 sekunder. Antakelig fikk jeg rollen fordi jeg har vært i miljøet før, sa Johansen.

I den ferske episoden, som har fått navnet «Stolt fortid, stor framtid», spiller Johansen i en ett minutt lang scene. Her har han rollen som en kompis av faren til hovedpersonen Helena Mikkelsen, spilt av Ane Dahl Torp.

Johansen er mye på TV om dagen. Han er også aktuell som en av 100 dommere i TV Norges musikkprogram «All together now».

Her kan du se den nye episoden av NRKs Heimebane.

