Kom seg ut på ski og fant fram til ei varm hytte

Kultur

Lite vind og at temperaturen etter hvert utover dagen krøp oppover, gjorde sitt til at søndagen ble ypperlig for skitur i bred oppkjørt sportrasé for både klassisk stil og skøyting fra parkeringsplassene på Sandbakken og fra Øveregga. Fra Sandbakken er det i overkant av fire kilometer fram til Soknahytta, som er målet for de fleste.

Terrenget er familievennlig og passer derfor godt for barnefamilier. For de som hadde med seg små barn var godt å kunne ta en pause for å varme seg og få seg litt mat inne på Soknahytta. Snart var barna i full leik i akebakken ved hytteveggen.

Soknahytta har åpnet Søndag 6. januar åpnet hytta for sesongen.

Noen liker å forlenge skituren ved å gå videre sørover fra Soknahytta etter sporet som går i den 24 kilometer lange runden over Merråsen og langs med Kakukjølen tilbake.

Kiosksalget drives på dugnadsbasis av folk som er oppsatt i komite og stiller opp for å selge kaffe, nystekte vafler, pølser og annet godt hver søndag. Det er godt mulig å benytte seg av å ta seg en pause på Soknahytta utenom søndagene også, fordi døra her står åpen hele året.

Framover vinteren er det fortsatt gode muligheter til å ta seg en søndagstur for å slå av en prat med kjentfolk ved bordet på Soknahytta, fordi kiosken blir åpen hver søndag framover til og med påskehelga.