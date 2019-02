Flå Musikkorps i to mesterskap på rappen

Kultur

8. og 9. februar er det igjen duket for Norgesmesterskapet for brassband i Bergens storstue, Grieghallen, og onsdag kveld hadde flere skuelystne møtt opp da Flå Musikkorps hadde presentasjon og generalprøve i gymsalen på Flå skole med sitt NM-nummer

Flå Musikkorps stiller som alltid opp, av i alt tre brassband fra Trøndelag. Dette er årets høydepunkt for de aller fleste som spiller i brassband/korps rundt om i landet.

Stolte Flå-musikanter etter NM for brassband i Grieghallen Flå Musikkorps kom på 11. plass i sin divisjon i NM for brassband i Grieghallen.

Musikkstykket som skal fremføres heter Olympus og er komponert av den kjente komponisten og dirigenten Philip Harper. Olympus ble komponert i 2011, og ble brukt som pliktnummer i det regionale britiske mesterskapet i 3. divisjon i 2012.

14 brassband

Flå MK stiller i 4. divisjon sammen med 14 andre brassband fra hele landet. Alt i alt er det delt inn i 6 divisjoner. Fra elite til 5. divisjon. Totalt deltagende brassband er 76. Helt i fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

I tillegg til Flå MK så reiser også Ila Brass Band (1. div.) og Trondheim Politis Brass Band (3. div.) fra Trøndelag.

- Vi har alltid et håp om at flere fra Trøndelag vil være med på den store begivenheten i åra fremover. Det er tross alt dette vi ser frem til hvert år, forteller Arild Mohan Hassel i Flå Musikkorps i en pressemelding.

- Følg Flå Musikkorps på Facebook så vil du få oppdateringer underveis mens vi er i Bergen, og det er en lenke hvor alt sendes live fra Grieghallen, oppfordrer de.

Trøndersk i helga

Denne helga deltar Flå Musikkorps i Trøndersk Mesterskap for korps og brassband i Olavshallen. - Der vil vi fremføre vårt NM-nummer og i tillegg en engelsk folkemelodi "The Water of Tyne" også arrangert av Philip Harper. Dette er også en fin prøvelse med tanke på å spille for et større publikum og dommere før vi reiser på NM, forteller Arild Mohan Hassel før mesterskapet.