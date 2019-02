Prøv deg på helten i vegetar-verdenen

Kultur

Skal man lykkes med å lage en vegetarisk rett, kanskje spesielt til en ikke-vegetarianer som meg, ligger suksessfaktoren i det å skape en helt.

Helten, det er rett og slett den det meste handler om – i bøker og filmer så vel som i matretter.

Når vi lager mat, skal hovedråvaren – selv om den er vegetarisk – behandles med samme interesse og omsorg som et stykke fisk eller kjøtt.

Vi vil for all del ikke at karnivoren – kjøtteteren – skal si at «denne retten hadde virkelig vært mye bedre med et kyllingbryst på». For å slippe slike anti-vegetariske utsagn må vi finne en god helt og behandle den etter aller kunstens regler: tilføre umami, karamellisere, krydre … Kort sagt, jobbe med helten til den er full av gode, dype og rike smaker, og dermed fyller plassen sin på langs og på tvers.

Eggende muligheter

En av de enkleste og mest populære vegetariske heltene er falafelen fra Midtøsten. Det er den vi skal basere vår vegetarburger på denne uka. Noen vil nok fortsatt være skeptiske. Å bruke ordene «vegetar» og «burger» i samme sveip kan klinge freidig noen karnivorers ører.

Skal vi introdusere en avart av den høyt elskede burgeren, gjelder det altså å ha et sikkert kort i ermet.

Falafelen er et ess, og portobellosoppen er også et bra valg. Portobellosoppen kommer dessuten med ferdig burgerfasong. Det er bare å ta av stilken og legge den i en ildfast form med stilksiden opp. Deretter baker du soppen i ovnen med litt olivenolje, salt og noen dråper soyasaus til den slipper en del av væsken. Så kan du avslutte med å grille den over kull, og legge på en god skive cheddarost som får smelte på indirekte varme. Da lover jeg deg at selv de mest ihuga kjøttelskerne vil være mer enn tilfredse.

Å lage god vegetarisk mat er en flott måte å utvikle seg videre på for hobbykokken. Jeg vil anbefale å prøve noen uker der du lager et vegetarisk måltid én gang i uka. Ta den dagen du vet du har best tid.

Legg vekk stresset, la skuldrene synke og slipp kreativiteten løs. Prosjektet har også en etisk side: Vi har alle et ansvar for å minske karbonavtrykket vårt, og det desidert mest effektive vi kan gjøre er å senke forbruket av kjøtt. Så her har du to-tre fluer i én smekk - både helse, miljø og spennende smaker.

OPPSKRIFT

Kikertburger med myntesalat, chilimajones og yoghurtdressing

Ingredienser (2 personer)

1 boks kokte kikerter eller 2 dl bløtlagt kikerter

1 fedd hvitløk

1 egg

3 ss kikertmel eller hvetemel

0,5 gul løk

0,5 rød chili

2 burgerbrød

4 ss majones

2 ss sriracha (chilisaus)

6 ss matyoghurt

1 fedd hvitløk

1 hjertesalat

1 tomat

0,5 rødløk

1 liten bunt mynte

1 liten bunt koriander

1 liten bunt bladpersille

1 lime

salt

kajennepulver

rapsolje til steking

Skyll kikertene godt, og sil av alt overflødig vann. Legg dem over i en kjøkkenmaskin med kniv, og dem kjør til en seig, men fortsatt noe grov masse sammen med 1 ts salt.

Ta massen ut av bollen og vend inn ett egg, sikt i melet og rør inn finkuttet løk, hvitløk og chili. Stek en prøvekake for å justere saltmengden og konsistensen.

Majones blandes med sriracha og smakes til med salt og limesaft. Bland yoghurt med finhakket hvitløk, og smak til med salt, limesaft og kajennepulver. Vask og tørk salaten og urtene, og plukk til grove blader uten stilk. Skjær tomat og rødløk i tynne skiver.

Servering

Ved servering varmes en panne med et raust lag olje, ca. 1 cm høyt i pannen. Burgerne skal nesten friteres.

Bruk en bolle med litt lunket vann til å fukte hendene, så du kan forme falafeldeigen til runde, flate kaker. De skal ha cirka samme diametere som burgerbrødet du har tenkt å bruke.

Slipp burgerne forsiktig ned i den varme oljen, og la dem få steke seg gylne, cirka 2 minutter på hver side avhengig av tykkelsen.

Varm eller grill burgerbrødet litt, og legg en raus skje med chilimajones på det nederste brødet. Fortsett med salat, urter, løk og tomat. Legg så på den varme kikertburgeren.

Avslutt med en god skje yoghurtdressing, og legg burgerbrød på toppen.

Her kan man gjerne servere søtpotetfries eller ovnsbakte små poteter til.