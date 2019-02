Mest for dem som er interessert i ski

Kultur

For de som vil se ski på fjernsyn er det gode muligheter når NM i Meråker arrangeres i helga. Søndag stiller to lag fra Støren sportsklubb i stafetten (bildet), og det settes opp buss for publikummere. For de som vil gå langrenn sjøl er det Trønder-Lyn-rennet på Kvål som frister på søndag. Her ventes 120 deltakere.

Trøndersk mesterskap for korps arrangeres i Trondheim søndag. Her deltar hele seks korps fra Melhus og Midtre Gauldal. Det eneste som stiller i førstedivisjon er Melhus skolekorps. De andre er Horg musikkorps, Flå musikkorps, Horg og Flå juniorkorps, Støren skolekorps og Singsås/Soknedal skolekorps.

På Melhus bedehus blir det bibelhelg, med avslutning på Øya videregående skole på søndag. Kinoene går som vanlig, og her blir det Rive-Rolf-feber både på Melhus og Støren. For de som venter på den store filmen om Roald Amundsen er det ennå to uker igjen.