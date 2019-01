Eggkleiva mannskor om kjærlighetens sterke følelser

Kultur

– Dette må ikke bli et langt gjesp, sa Ole Magnar Morken da han gikk i gang med monologen under matineen i Grendstuggu på Gåsbakken.

Kristin Lavransdatter

Matineen søndag kveld ble alt annet et gjesp, og det vanket stående applaus da den var ferdig etter 1 1/2 time. Ole Magnar Morken dro linjene fra Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter til egne opplevelser i barne- og ungdomsår. Som kjent satt den nobelprisvinnende forfatteren i prestegården i Skaun da hun skrev bok to (Husfrue) i trilogien, og vakte oppsikt ikke bare fordi hun var forfatter, men fordi hun også brøt med det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret.

Romanfiguren Kristin Lavransdatter, som er så livlig skildret at folk har kommet til Skaun for å lete etter gravstedet hennes, kommer fra Sel i Gudbrandsdalen til Skaun etter å ha giftet seg med Erlend.

Om menneskenes hjerter

Spøkefullt sa Morken at han hadde fått i oppdrag å snakke med seg selv med utgangspunkt i et Sigrid Undset-sitat. Sitatet er «Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager». Forestillinga ble til under Kristin på Husaby-festivalen i fjor, og ble vist søndag kveld på Gåsbakken der Korista var teknisk arrangør. Oppmøtet var bra til tross for tosifrede kuldegrader. 1. februar blir forestillinga vist i Børsa kirke som en del av vinterkulturuka.

Kjærlighetens sterke følelser var altså utgangspunktet, og Morken som var kjent for å skape latter med sine underfundige utspill hos publikum uten selv å trekke på smilebåndet, snakket om kjærlighet på romanfiguren Kristin Lavransdatter på 1300-tallet og under hans egen oppvekst. Morken fortalte fra trilogien uten å bruke manus og han tok også for seg Bibelens fortelling om hvordan kvinnen ble til.

– Jeg tror ikke fortellinga fra Bibelen ville ha høstet stående applaus hos kvinnegruppa Ottar, sa Morken og publikum lo godt.

Da han skulle fortelle om Kristin Lavransdatter møte med Erlend som ble ektemake, kom han inn på da han skulle gi ei jente det første kysset. Det skjedde ikke på den hvite hest, men da de var på mopedtur.

Om menneskenes hjerter ikke forandrer seg ifølge Undset, mener Morken at vi kan være glade for at vi ikke levde på 1300-tallet. Med humoristisk tone kommenterte han også at middelalderens klokkeklang i Skaun på søndager er erstattet med lyden av motorsager og skrensekjøring. Dessuten kom han inn på hvordan eldreomsorgen vil bli når han blir veldig gammel.

– Hvis jeg får bli veldig gammel, får jeg en robot fra Skaun kommune som stadig snakker til meg i øret. Vi har det likevel veldig mye bedre enn det var for 700 år siden, sa Morken.

Solister

Innslagene fra Morken fungerte godt som stikkord til Eggkleiva mannskor som bød på sanger av mer moderne karakter. I starten av konserten var Ronja Eid solist, og deretter trådte Frode Blækkan, Robert Øyum Jakobsen, Gaute Hansen og Kåre Rønningen fra koret som solister. Det var også eget band som var satt sammen for forestillinga, og det består av Stein Nilsen, Einar Mellingseter, Knut Leraand, Hallgeir Måseide og Johan Olav Viggen.

– For en reise, utbrøt Randi Merethe Stenset, dirigent for Korista og konferansier da matineen var ferdig.

Flere uttrykte etterpå at matineen var gripende.