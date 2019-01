Helse i hver dans

Kultur

- Det vil nok også anledning for en foxtrot eller to i løpet av kvelden også, forteller Ola Lilleøkdal som er med og organiserer disse kveldene gjennom sin danseklubb. Virksomhetsleder Anne Jøraanstad sa øyeblikkelig ja til at det skal arrangeres dansekvelder en kveld for måneden.

- Det er så bra at huset blir brukt, at det blir mer liv her og at beboerne kan komme å se på så langt det er plass for dem, forteller hun.

Ola Lilleøkdal forteller smilende at interessen er så stor at det kan bli to danskvelder for måneden og at det ser ut til at det skal bli muligheter for at den andre kvelden skal foregå på Lundamo Misjonshus.