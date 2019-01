Snakker om elva hele kvelden

Kultur

Kvelden er i sin helhet viet til elva Igla når Soknedal Historie- og Museumslag inviterer til hyggekveld i Soknedal Misjonshus tirsdag 22. januar.

Et lysbildeforedrag tar forsamlingen med fra elvas spede kilde på Igelfjellets topp og de 33 kilometrene til den renner sammen med Stavilla og danner Sokna like sør for Soknedal sentrum. Underveis får de også servert historier om ting som har skjedd langs elva opp gjennom tida, og midtveis blir det også en enkel kafferast, opplyser historielaget i en pressemelding.

Det blir også allsang til akkompagnement fra Arne Ree og Ole Postholm m/flere. Publikum vil også få en kort statusoppdatering på prosjektet med innsamling av stedsnavn, opplyser historielagets leder Per E. Ekle.