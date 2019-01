Tar vare på historien

Kultur

300-årsminnet for Armfeldts hærtog i Trøndelag er sentral i siste Gauldalsminne. Flere kapitler i boka handler om dette, både bakgrunnen for felttoget, historiske beretninger fra Gauldalen og sagn som knytter seg til karolinernes invasjon. Dette gjelder Carl Gustav Armfeldt som kan ha besøkt gården Ven på Hølonda i sivil vinteren 1718.

Gjenreisninga av Jutulsteinen på Skjeggstad vies stor plass. Arkeolog Kjell André Brevik skriver om bakgrunnen og arbeidet med å sette opp igjen bautasteinen i kulturområdet på Hølonda.

Skrevet i stein

Stein i gammel tid er også emnet for Jan Ragnar Haglands artikkel om en inskripsjon, som har blitt en gåte for dem som har undersøkt. På gården Grinni på Hovin ble det funnet en bautalignende stein med en inskripsjon, som har form som en M. Det er argumenter for og imot om at dette kan være en gammel rune eller et steinhoggermerke.

Knut J. Wolden har skrevet om den såkalte Salomesteinen i Ålen. Om geologi og tilblivelsen av den konglomerat-aktige steinen, fortalt som en slektshistorie.

En stein er også utgangspunkt for en artikkel om Kong Fredrik den femtes monogram som er risset inn i en stein på gårdstunet på Gylland i Horg.

Kjente personer

Per Moen minnes en hessdaling som døde under postran i Sverige. Det var Sivert Persen Gjersvoll, som var postkjører i Hudiksvall, da han ble skutt av postrøvere i 1891.

Gauldalsminne har også en fortelling av Johan Falkberget, om bergmannen Adam Solandsen Buvold fra Ålen.

Av nyere historie skriver Erling Bøhle om Halvard Bakås fra Hessdalen. Han var en ildsjel i arbeiderbevegelsen, og også skribent, kulturprisvinner og stifter av bladet «Oppunder fjellbandet».

Samme forfatter bringer historien om torvuttak i Vassfjellet. Fortsatt står rester av torvhesjer, der torva ble tørket før den ble transportert ned til bygda som brensel og strø.

Festliv på Melhus

Den nyeste historien i boka er det Ivar Eggen på Melhus som står for. Han bringer minner fra festlivet i etterkrigstida, og om hvordan han traff kona si.

Biolog Bjørn Sæther skriver om kommuneblomstene i Holtålen (fjellfiol), Midtre Gauldal (søterot), Melhus (klåved) og Trondheim (nyperose). Boka har også flombilder fra 1918 og årsmelding for Gauldal historielag, som er utgiver av boka. Gauldalsminne er redigert av Erling Bøhle.