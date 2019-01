Kenneth (18) åpner showet på Støren

Kultur

– Jeg skal åpne det hele. Jeg ønsker velkommen og forteller om de ulike innslagene. Som konferansier er det viktig å snakke tydelig, ha god diksjon og underholde publikum, forteller Engen.

Tidligere har han blant annet vært konferansier på UKM og BKM på Støren i fem år. Engen er opprinnelig fra Oppdal, men bodde i Soknedal fra han var fire år gammel til han flyttet i 2016 til Trondheim, hvor han nå går dramalinja på Charlottenlund videregående skole.

Engen ønsker nemlig å bli skuespiller, og kulturskolen i Midtre Gauldal har vært viktig for ham.

– Jeg startet på kulturskolen i 2010, og det var dette som åpnet hele portalen til drama og teater på meg. Det var her jeg fattet interesse for å spille teater, forklarer Engen.

«Elden» til sommeren

Engen har vært med på flere ulike spel og teateroppsetninger, og i sommer skal han blant annet spille i «Elden» på Røros.

– Det gleder jeg meg veldig til. Jeg har hørt at man blir en veldig sammensveiset «Elden»-gjeng, og det er noe spesielt med historiske spel. Jeg gleder meg stort til å begynne prøvene, opplyser Engen.

Relevant erfaring

Selv om målet er å bli skuespiller, forteller Engen har konferansier-erfaring er spennende og relevant.

– Og årsaken til at jeg ønsker å drive med skuespill er at dette kan utvikle meg som person og kunster. Det er veldig artig å få fordype seg i roller og ulike tekster, samt spille for et publikum sammen med andre, sier Engen, som oppfordrer folk til å ta turen til kveldens nyttårskonsert.

Konserten finner sted i Støren kulturhus, og konserten er et samarbeid mellom Støren kulturhus og Trønderbladet.