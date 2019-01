Tone og Magne fra Singsås blir «realitystjerner» på TV 2

Kultur

Søndag blir Tone (26) og Magne Harald (56) Liabø fra Singsås å se på TV 2. De to er nemlig med i programmet «Min første ferie». Det er en realityserie hvor vi møter nordmenn som aldri før har vært på ferie utenfor Norges grenser. Ifølge TV 2 er «Min første ferie» et varmt, hyggelig og morsomt underholdningsprogram som følger de utvalgte parene i pakkeprosessen, forberedelsene og ut på selve reisen.

Visste ikke reisemålet

Det var datter Tone Liabø som meldte dem på TV 2-programmet.

– Vi har jo ikke vært noen plass på langferie og jeg har ikke funnet på noe alene med pappa siden jeg var lita jente. Så jeg tenkte det var på tide å gjøre noe annet enn å være her på gården, og samtidig «bonde» litt med pappa, forteller Tone.

Som sagt så gjort, og Tone meldte dem på til TV 2-programmet. De ble plukket ut og i juni gikk turen til Marrakech i Marokko. Men reisemålet var ukjent for de to som skulle på tur.

– Vi visste ingenting før vi kom til Gardermoen. Og et par timer etter at vi åpnet konvolutten og fikk avslørt reisemålet, så satt vi på flyet, forteller Tone.

Uvant med kamerateam

– Hvordan var opplevelsen på tur?

– Den var veldig fin, men det var jo selvsagt veldig nytt. Bare det hvordan folk så ut, hva de gjorde, hva de spiste. Heldigvis hadde de Cola Zero, sier Tone og ler. Dessuten var det selvsagt uvant å ha et kamerateam på slep.

– Folk tror kanskje det ikke er så mye styr med filming, men det er det! Det tar lang tid å lage tv, sier Tone. På turen hadde hun og far Magne Harald tre fridager som brukte til å se seg om på egen hånd.

Sjokk for dyrevennene

Tone kan ikke fortelle for mye fra selve turen uten å avsløre hva som skjer i programmet, men i forhåndsomtalen røper TV 2 at de to dyrevennene fikk et realt kultursjokk i Marokko. Det kan Tone bekrefte.

– Jeg vil ikke røpe så mye, men kan si såpass at vi bryr oss mye om dyrene vi så. Hester som fungerer som framkomstmiddel i Marrakech, og det var mye forskjellig å se. Vi hestefolk er veldig opptatt av om hestene har det bra, sier Tone. Det er nettopp dyrene som gjør at det ikke er så lett å komme seg på tur for de to og resten av familien. Magne Harald Liabø driver gård på Almås, mens datteren Tone driver eget firma med hest på samme sted. Tone, som noen kanskje har sett på hennes Youtube-kanal, driver trening og opplæring av både hester og ryttere.

Er du spent før programmet vises på tv?

– Ja! Vi har ikke sett programmet selv, så vi aner jo ikke hvordan vi blir framstilt. Vi kommer sikkert til å dø av flauhet, sier Tone.

Hva skal dere gjøre på søndag når programmet sendes?

– Vi får ikke til å se det når det vises på TV 2. Så vi skal sette oss ned og se det på forhånd på TV 2 Sumo. Det blir skummelt artig.

– Fristet turen til gjentakelse?

– Ja, absolutt! Kanskje ikke bare jeg og pappa, men jeg har veldig lyst til å dra på flere turer. Mamma og pappa har allerede planlagt en ny utenlandstur, de skal til syden i februar.