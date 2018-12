Fortsetter suksessen med felles fyrverkeri på stadion

Kultur

På nyttårsaften arrangerer Leinstrand idrettslag familiefyrverkeri, og det er et profesjonelt fyrverkeri på størrelse som det på Festningen, melder idrettslaget på Facebook.

- Familiefyrverkeriet har vært en suksess de to foregående nyttårsaftener, forteller idrettslaget og oppfordrer samtidig til spleiselag: - For at idrettslaget skal kunne gjenta suksessen er vi avhengige av at vi både får bidrag fra våre gode og trofaste sponsorer og at hver og en av oss bidrar med et valgfritt beløp. Her treffer vi rekordmange både sambygdinger og andre venner og kjente. Trivelig og artig - og trygt! framholder arrangøren.

Oppskytingen vil foregå på Leinstrand stadion klokka 17, mens arrangementet begynner allerede en time i forveien. Da får man kjøpt kaffe, kaker og gløgg. Det blir også solgt Circle K-kopper på stadion, og 100 kroner pr. kopp går direkte til idrettslaget.