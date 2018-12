Kultur

I hovedrollen som Aquaman finner vi Jason Momoa, som blant annet er kjent fra tv-serien "Game of Thrones". Filmen har fått meget variert kritikk; blant annet terningkast 5 i Aftenposten og terningkast 1 i Adressa. Både Filmpolitiet og VG triller en 4'er.

Terje Eidsvåg i Adressa skriver at "Aquaman" er årets verste storfilm, mens May Synnøve Rogne i Aftenposten skriver at dette er superhelftilmen du ikke ante at du har drømt om.