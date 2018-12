Flott julekonsert på Støren

Kultur

Søndag kveld bidro flere aktører til å skape julestemning i Støren kirke.

- Dette er en tradisjonell julekonsert, og kirken var full. Dette er vi glade for, det er artig for alle som fremfører at det kommer folk og hører på, sier Aas.

Takker alle publikummere

På programmet stod også Ronja Fridèn, Ingrid Høgsteggen, Ingelinn Digre, Ausra Strigunovaite, Siri Anshushaug Bouma og fellessang. Prostiprest Hans-Ole Sveia holdt ord for kvelden.

- Jeg ønsker å takke alle som kom, og jeg synes det var flere publikummere i år enn de siste årene. Det er flott at folk benytter seg av et lokaltilbud som denne konserten, sier Aas.