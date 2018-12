Hovinsbygg slipper løs julemusikk i Hølonda kirke

Kultur

Knut Tore Haugan fra Hovin spiller i danseband, og inviterer til julekonsert sammen med to tidligere sambygdinger fra Verdal, Sissel Hermann og Elin Tuset. De vil framføre tradisjonelle julesanger, om håp og glede.

– Vi har aldri opptrådt sammen før. Jeg synger til vanlig i dansebandet Knut Tores, men vi har snakket lenge om at vi har lyst til å gjøre noe i lag, sier Haugan.

De har allerede startet miniturneen sin, og har opptrådt i kirkene på Stiklestad, Frosta og Hommelvik. Onsdag kommer de til Hølonda kirke, som blir siste spillested.

– Hvorfor Hølonda?

– Jeg ser at mange av julekonsertene holdes mer sentralt i Melhus kommune. Nå syntes jeg hølondingene skulle få besøk. Jeg tror det blir en trivelig konsert en helt vanlig onsdagskveld, sier Knut Tore, og håper konserten «Ventetid» blir godt mottatt. De har med seg tre musikere, på keyboard, trommer og bass. Elin Tuset er godt kjent i Verdal-området, og ga for noen år siden ut egen jule-CD. Sissel Hermann er Knut Tores niese, og er mest kjent for å ha skrevet Veresspelet. De to har opptrådt mye sammen, blant annet med kabareten «Elin og æ». Knut Tore Haugan har drevet som dansemusiker siden tenårene, og spiller både trekkspill og strengeinstrumenter. Han flyttet til sin samboer Anne på Hovin for 20 år siden.