Postet et gledens budskap fra slakteriet

Kakefeiringa var unnagjort, og så gikk de ansatte i gang med å informere slakteriets leverandører at slakteriet blir på Kvål. Det var en oppgave de ansatte gjerne gjorde.

De 18 ansatte ved Slakthuset Eidsmo Dullum på Kvål jublet da det ble klart at Spis Grilstad-fabrikken på Sveberg er solgt. For dem betyr det at slakteriet blir på Kvål.

- Vi er kjempeglade. Samvirket må ha en konkurrent, og dette betyr også noe for produsenter som leverer, sier slakterileder Magnar Høvik, til Trønderbladet 6. desember 2008.

For slakteribedriften på Kvål betyr dette at de ikke flytter slakterivirksomheten til Sveberg i Malvik kommune, og at planen heller er å øke volumet og dermed sysselsette flere.

