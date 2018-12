Tre nye filmer på Støren kino 1. juledag

Kultur

På julas stilleste dag byr Støren kino på ikke mindre enn tre premierefilmer.

Filmen Sonja om Sonja Henies liv har verdenspremiere 25. desember, og blir vist på Støren kino på premieredagen.

I det norske dramaet møter vi skøytedronningen i 1937, og hun har allerede vunnet ti VM- og tre OL-gull i kunstløp, ifølge forhåndsomtalen på kinoens nettsider. Men Henie vil ha mer, og tar med seg hele familien - mor, bror, svigerinne og nevøer - og flytter til Hollywood.

Tolv gode historier Også i år vil Gauldal Rotary selge kalender for neste år.

Familiefilmen Troll-kongens hale om den unge trollprinsen Trym har norgespremiere samme dag, også den blir vist på Støren kino på ettermiddagstid.

1. juledag viser også Støren kino premierefilmen Mary Poppins vender tilbake.

Tente julegrana på Støren Selv om snøen manglet, ble det ei stemningsfylt adventsstund i Støren sentrum.

PS! Her er filmene denne helga

Melhus kino viser tre filmer søndag 9. desember:

Familieforestillingen Gubben og Katten – Findus flytter ut, animasjonsfilmen Månelyst i Flåklypa, og A Simple Favor, om mamma-bloggeren Stephanie som forsøker å finne ut av sannheten bak hva som har skjedd med hennes beste venn Emily.

Støren kino har to norgespremierer denne fredagen: Maya og hekseblomsten og boksedramaet Creed 2 med Sylvester Stallone i en av hovedrollene. Søndag går barnefilmen Kutoppen, familiefilmen Grinchen og den polske filmen Milosc jest wszystkim (Love is All).