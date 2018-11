Trondheimskunster årets siste utstiller på Galleri Mølla

Kultur

Per Arild Mørseth viser bildene sine i årets siste utstilling på Galleri Mølla på Melhus.

Utstillingen har tittelen «I can't help painting», og plakaten prydes av en Donald Trump-collage, med ordene «Mad in USA» på presidentens brystkasse.

Bildene blir hengende i to uker framover, og utstillingen er åpen lørdag og søndag.

Per Arild Mørseth er oljearbeider i Nordsjøen. I friperiodene er han en hardtarbeidende kunstner fra sitt verksted på Marienborg, opplyser gallerieier Lars Erik Magnussen i en pressemelding.