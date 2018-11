Juleforestilling, julekonsert og show i helga

Kultur

I kveld setter Victoria Productions opp forestillingen «Prøysen, Snekker Andersen og Julenissen» i Støren kulturhus. På programmet står flere av Prøysens julesanger, samt teater og et mulig nissebesøk. På søndag er det klart for «Julefred - en førjulskonsert» i Støren kirke. Årets solister er Linn Elise Solberg Rognes, Eivind Bjerksetmyr, Cecilie Laugsand Olsson og Svein Ivar Skjevdal. Sangkoret Samhald skal også opptre.

Men - det står ikke bare jul på programmet. På søndag arrangeres en jubileumskonsert i Horg Kirke, med Tore Johansen, Are Hembre og Trond Hustad, som en del av kirkens 125-årsjubileum. I kveld er det også klart for showet «Det e itj størrelsa det kjæm an på» i kultursalen på Melhus. Denne settes opp av Arnt Egil Rånes, Harald Morten Bremseth og Sigmund Kveli.